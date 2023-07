Digong malabong ‘mapakanta’ sa Xi Jinping meeting

Walang obligasyon si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na ilantad ang kanilang napag-usapan ni Chinese President Xi Jinping sa Beijing, China kamakailan.

Ayon kay Senador Ronald “Bato” dela Rosa, ang pagbisita ni Duterte sa China ay bilang pribadong mamamayan at “as a friend” ni President Xi.

“Nasa kanya ‘yan kasi he was doing that as a private citizen, as a friend,” paliwanag ni Dela Rosa.

Duda ang senador kung may umiiral na batas para obligahin si Duterte na isiwalat ang publiko ang pinag usapan sa pulong kay Xi.

“May batas ba tayo na nagre-require ng ganon?” tanong ni Dela Rosa sa isang radio interview.

“Hindi naman iyan official function. Kung official function ‘yon kagaya kung siya ay commissioned by the president to go there to talk to the president of China obligado siya na i-disclose niya. Pero kung ganong personal visit lang, I don’t know kung may batas ba tayo” katuwiran pa ng senador.

Pabiro pang sinabi ni Dela Rosa na “ang alam ko pumunta siya doon dahil gusto niyang kumain ng masarap na Chinese food”.