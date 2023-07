Cesar ninong: Marco handa nang pakasalan si Cristine 

Aliw ang ginanap na press preview ng ‘Minsan Pa Nating Hagkan Ang Nakaraan’ sa Gateway Cinema 1, na bida sina Cristine Reyes, Marco Gumabao at Cesar Montano.

Kasi nga, hindi talaga naiwasan na kiligin ang mga fan. At ‘kaloka, na hindi kina Cristine at Marco, kundi kina Cristine at Cesar, ha!

Oh, ‘di ba? Mula sa pagiging mag-ama sa ‘Maid in Malacanang’ heto at magdyowa naman sila sa serye ng TV5.

Hirit nga ng mga nakapanood, may asim pa talaga si Cesar, kahit 60 na siya. Mahusay pa ring magpakilig. At ‘yun nga, hindi siya mukhang matanda, kahit itabi kay Cristine.

“Actually hindi ko ini-expect na ganun ang outcome. And even us, kaming mga nasa cast, kahit alam na namin ang istorya, affected pa rin kami.

“Kaya talagang tuwang-tuwa ako, dahil ganun pala ka-effective ang bawat scene, ganun kalaki ang impact ng bawat scene, sa audience. Ibig sabihin, we’re doing our job well.

“May asim pa? Kaya pang magpakilig. Alam mo, magaling kasi ang mga direktor (Jerome Pobocan, Tots Sanchez-Mariscal) namin. Sila ang may kasalanan ng lahat. Magaling din ang nag-ilaw. At kudos sa scriptwriter namin.

“Sa totoo lang, kahit ako kinikilig (sa scene nila ni Cristine). Naghihiyawan pa sila, kaya lalong nakakadala.

“Eh sa kanilang dalawa rin kasi, kinikilig ako. On and off the screen,” sabi ni Cesar.

Tulad sa serye nila, handa na rin ba si Marco na mag-propose, alukin ng kasal si Cristine?

“Oo naman!” iglap na sagot ni Marco.

“Of course, yes. Hindi naman ako magsasayang ng oras kung hindi ko nakikita ang isang tao for the end game.

“Ilang taon na akong single, laging tinatanong sa akin ng press, ‘Bakit ka single, bakit ayaw mong mag-girlfriend?’ Eh kasi hindi pa `yon ang time ko. Hinihintay ko pa ang right one,” chika ni Marco.

Oh, bongga, ‘di ba?

“Basta ako, best man lang ako sa kanila, ayos na!” sabi naman ni Cesar.

Pero, ninong daw ang mas bet?

“Kahit ano, best man, o ninong, basta magkakasama pa rin kami,” sabi ni Cesar.

“Ninong kasi may regalo. Pag best man, wala. So, ninong para may regalo! Hahahaha!” patawang chika naman ni Marco.

