Caitlyn Viray, Choco Mucho 7th place sa PVL Invitational

NiILIPAD ng Choco Mucho Flying Titans ang seventh place finish matapos silang angklahan ni Caitlyn Viray sa 25-20, 26-24, 25-15 panalo kontra Chery Tiggo Crossovers sa classification match ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference na nilaro sa PhilSports Arena sa Pasig City kahapon ng umaga.

Humarabas si Viray ng career-high 22 points mula sa 17 attacks, tatlong blocks at dalawang service aces para sa Flying Titans na tinapos ang Crossovers sa tatlong set.

“Happy to help the team, naibabalik ko, at least, ang tiwala na ibinibigay sa akin ng mga coaches,” saad ni dating UST standout Viray.

Nag-ambag si former Lady Tigresses spiker Sisi Rondina ng 15 puntos kasama ang siyam na digs at anim na excellent receptions para sa Choco Mucho sa event na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

(Elech Dawa)