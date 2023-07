Boracay swak bilang paboritong isla sa mundo

Muling napabilang ang Isla ng Boracay sa inilabas na listahan ng New York-based publication at magazine na Travel + Leisure para sa Top 25 Favorite Islands in the World.

Swak ang Boracay sa ika-10 na puwesto kung saan nakakuha ito ng kabuuang score na 92.94 points.

Paglalarawan dito, “More than 7,000 islands make up the Philippines, and Boracay still manages to stand apart from the rest. The tiny island — just 4.5 miles long — is known as “the island that never sleeps” for its parties and nightlife. One T+L reader called the island ‘the best leisure vacation destination.”

Ilan sa mga criteria na kanilang kinonsidera sa listahang ito ay natural attractions, activities, mga kainan o dining options, local friendliness, at ang kabuuang halaga at ganda ng lugar. (Moises Caleon)