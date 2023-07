3YO Above Maiden Race sasambulat

MAGKAKAMPIHAN sina Diamond Story at Humble Strike para masikwat ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

May distansiyang 1,400 metro, makakatagisan ng bilis nina Diamond Story at Humble Strike sina Senor Buboyski, Noble Promise, Riga, Cat’s Whiskers, Trump Peter, Lucky Emma, Minimal Invasive at The Alpha Male.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner, ang nasabing karera ay parte sa selebrasyon ng “2023 National Disability Prevention and Rehabilitation Week Race”.

Sasakyan ni Jomer Estorque si Diamond Story, habang si Christian Advincula ang rerenda kay Humble strike.

Samantala, siyam na karera ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Inc. ngayong araw ng Linggo kaya mahaba-haba ang paglilibang ng mga karerista.

(Elech Dawa)