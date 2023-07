1K opisyales ng health, safety protocol ikakalat sa Palarong Pambansa

Siniguro ng Marikina City local government unit (LGU) bilang host ng Palarong Pambansa 2023.

ang kaligtasan ng mga student-athletes at manonood matapos magtalaga ng mahigit 1,000 health and safety protocol officers na iikot sa Marikina Sports Center para matiyak na ligtas at komportable ang mga delegado at manonood na mula pa sa iba’t ibang rehiyon.

Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, tinatayang nasa 9,172 delegates ng games and sports ang dadayo sa Marikina City para sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2023 na gaganapin sa Marikina Sports Center na magsisimula sa July 26 hanggang August 5.

Kasabay nito ay tiniyak ng alkalde na ligtas ang lahat ng mga student-athlete, coaches at iba pang delegado, maging ang mga manonood kaya nagtalaga sila ng mahigit 1,000 health and safety protocol officers habang may naka-stand by na medical facilities para sa anumang emergencies.

Kabilang sa health and safety protocol officers ay mga doktor, nurses at first aiders na aktibo at highly trained sa anumang emergency medical issues.

Sinabi pa ni Mayor Teodoro na 29 playing venues at 31 paaralan ang kalahok sa Palaro 2023 kaya sinisiguro nito na lahat ng venue ay may nakatutok na medical officers.

“We want to ensure an efficient conduct of Palaro here in Marikina,” ayon sa alkalde.

Sabay na ininspeksyon nina Vice President at DepEd Sec. Sara Duterte, DILG Sec. Benhur Abalos, DepEd ASec. Francis Cesar Bringas at Mayor Marcy Teodoro ang buong Marikina Sports Center at aprub naman ang venue para sa Palarong Pambansa 2023.

Matatandaang tatlong taon walang naganap na Palarong Pambansa dahil sa Covid-19 pandemic. (Vick Aquino)