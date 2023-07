Sarah priority si Richard, mga anak

Bibilib ka talaga sa dedication ni Sarah Lahbati bilang misis, nanay.

Kahit maraming offer na pelikula, TV show si Sarah, hindi naman siya basta-basta tumatanggap.

Siya na rin mismo ang nagsasabing priority niya si Richard, pati ang mga anak na sina Zion at Kai.

Tutok nga siya sa kanyang mag-aama.

“As much as possible, ayoko ‘yung sabay kaming nagwo-work ni Chard. Gusto ko kasi kapag wala si Chard at may taping, tutok ako sa kids.

“May mga movie, TV shows, na tinanggihan ko kasi mahirap ‘yung malayo na nga si Chard (nasa Iloilo para sa taping ng ‘The Iron Heart’), tapos wala rin ako sa bahay dahil may work,” sabi ni Sarah.

Pero naisisingit naman ‘yung mga endorsement shoot, pictorial, lalo na at nasa school ang mga bata.

“Proper scheduling lang naman,” sey pa ni Sarah.

At ngayong July 23, sasama na naman daw sila kay Richard sa location taping nito ng ‘The Iron Heart’ sa Iloilo.

“School break nga kasi nina Zion at Kai, kaya puwede kaming sumama palagi kay Chard sa Iloilo. Masaya rin naman kasi ang kids kapag magkakasama kami.

“Nakakapasyal kami sa Iloilo, enjoy sila at happy rin kapag dumadalaw kami sa taping ng ‘The Iron Heart’. Favorite kasi nila ‘yung show ni Chard,” tsika pa ni Sarah.

So kahit nga sa Iloilo ang location ng ‘The Iron Heart’ ay walang problema sa kanila dahil feel na feel pa rin nila na complete ang pamilya nila dahil hindi malayo sina Sarah, Zion, at Kai kay Richard.

“May days din kasi na walang taping si Chard sa Iloilo kaya nakakapag-bonding kami. Saka masaya ang kids na kasama nila ang Dada (tatay) nila bago pumunta si Chard sa taping at kung maaga ang tapos ni Chard, naaabutan pa niya sina Zion at Kai na gising,” kuwento pa ni Sarah.

So nice! (Jun Lalin)

