Rayver to Julie Anne: Mahal na mahal kita!

Lalong tumindi ang pagmamahal ni Rayver Cruz kay Julie Anne San Jose nang sorpresahin ng actress-singer ang aktor sa birthday nito kamakailan lang.

Kaya naman nagpakawala ng matinding kataga si Rayver para kay Julie. Sa mismong party niya kaharap ang iba pang mga bisita ay sinabi ng binata kay Julie Anne na, “Mahal na mahal kita!”

Sa ipinosteng video ni Sunshine Cruz sa kanyang Instagram malalaman na si Julie Anne ang nag-organisa ng party para kay Rayver na dinaluhan rin ng ilang mga kamag-anak at dalawa pang kapatid ng aktor.

Kinilala at pinasalamatan ni Sunshine si Julie Anne sa pag-iimbita sa kanila sa party at pag-o-organisa ng selebrasyon para sa pinsan niyang si Rayver.

Mapapanood sa video na binabanggit ni Rayver ang pangalan ni Julie Anne sa kanyang appreciation message.

Aniya, first time raw niyang na-sorpresa para sa kanyang birthday kaya lubos ang pasasalamat niya kay Julie na pinatungkulan niya ng, “To my one and only” at “Mahal na mahal kita!”

Umuusok ng kilig at hiyaman ang mga guest sa speech ni Rayver dahil ramdam na ramdam ang kaligayahan at pag-ibig sa puso nito dahil sa effort ng girlfriend.

Todo-support naman ang parents ni Julie Anne na nasa okasyon din at pinasalamatan din ni Rayver sa kanyang speech. Ibig sabihin, aprubado ng mga magulang ng dalaga ang relasyon nito sa aktor.

Nasa harap si Julie Anne na kinukunan ng video si Rayver habang abot-tenga ang pagkakangiti nito sa tagumpay na mapasaya ang kanyang boyfriend.

Dahil dito, humilera na si Julie Anne kina Bea Alonzo, Julia Barretto at iba pang mga celebrity na nagbigay ng surprise birthday party sa kani-kanilang mga dyowa.

‘Yun na!

