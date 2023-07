Pinuri si Barbie: Ivana minalditahan, sinungitan ng mga Kapuso

Ang sayang panoorin ng latest Japanese mukbang vlog ni Ivana Alawi kasama ang kanyang mga kapatid na sina Mona at Hash, at ang inang si Fatima Marbella o mas kilala bilang Mama Alawi.

Habang kumakain ay sinasagot nila ang mga tanong na nagmula sa followers ni Ivana sa kanyang Threads account.

Isa sa mga tanong na sinagot ni Ivana ay kung sinong pinakamabait na Kapuso star na nakatrabaho niya.

“Ay, si Barbie Forteza, hindi ko siya malilimutan kasi madaming maldita sa akin nung nag-i-i-start ako sa GMA, as in maraming masusungit,” sey ni Ivana.

“Alam mo ‘yon,” sabay turo sa kanyang ina.

“Siyemre ganun talaga,” sagot naman ni Mama Alawi.

“Ayaw tayong bigyan ng puwesto, ayaw din kaming bigyan ng pagkain, tapos sinusungitan kami ng mag-ina. Basta marami,” kuwento ni Ivana.

Sa mga sumunod na sinabi ni Ivana ay ibinida niya ang kabaitan ni Barbie.

“Ang pinaka naging mabait sa akin na hindi ko malilimutan, hindi ko pa siya nakakausap after, pero si Barbie Forteza, kasi siya’y sobrang bait. Totoo talaga siya kaya super blessed niya because she really has a good heart,” sey ni Ivana.

Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Ivana kung sino-sino kayang GMA-7 artists ang hindi naging nice sa kanya.

Samantala, kaninang umaga ang naging contract signing ni Ivana sa ABS-CBN at Star Magic Kaya tiyak na mapapanood ulit siya sa Kapamilya teleseryes and movies.

Congratulations, Ivana! (Byx Almacen)

