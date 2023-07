Pia umani ng papuri sa pangongopya kay Audrey Hepburn

From Barbie to Audrey Hepburn nga ang peg ni Pia Wurtzbach, ha!

At ‘kaloka na kahit sinong gayahin niya, bumabagay sa kanya, at lumalabas talaga ang ganda niya, ha!

“Channeling a classic Audrey Hepburn look that never goes out of style,” chika ni Pia, kasunod ang #DiagoldJewelry.

Umani na naman ng papuri ang mga photo na `yon ni Pia.

“You never age Queen Pia. Fine like a wine. So stunning.”

“Amazingly beautiful.”

“Stunning gorgeous.”

“The facial expression nailed it.”

“Classic timeless beauty kahit anong generation.”

“Very queenly like Audrey.”

“Grabe ka, nakuha mo mukha ni Audrey.”

Well, ever since naman, sinasabi nga na parang ‘hunyango’ si Pia, na kapag may peg siyang mukha, madaling makuha, gamit ang makeup.

Pero, naturally beautiful naman talaga kasi si Pia. Kaya nga siya Miss Universe 2015, ‘di ba?

Na kahit kanino ikumpara ang mukha niya, lumalabas ang tunay na ganda niya!

At ang husay rin kasi niyang mag-emote sa harap ng kamera, kaya nagagaya talaga niya ang mga gusto niyang i-peg.

