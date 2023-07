Pekeng pulis nang-trip ng dalagita, isinelda

Sa halip na masindak at sumunod sa utos ng suspek na si Gabriel Santico-an, 31-anyos at residente ng Barangay Hipordomo, Cebu City, tumanggi ang dalagita at nagsumbong sa pulisya.

Agad na naglatag ng entrapment operation ang mga tauhan ng Basak Police Station ng Mandaue City Police at nasakote ang suspek.

Nakasuot pa ng uniporme ng pulis nang maaresto ang suspek. Nakuha sa pag-iingat nito ang isang kalibre .38 baril at dalawang sachet ng pinaniniwalaang shabu.

Sa ulat ng Mandaue City police, pasado alas-tres nang hapon nang hinintuan umano nito ang 15-anyos na dalagita lulan ng SUV sa Barangay Basak at inaya itong sumakay. Nakakulong na ang suspek sa Mandaue City police station habang patong-patong na kaso ang nakatakdang isampa laban dito. ­(Edwin Balasa)