Parang ‘ampalaya’ si lodi! Nonito Donaire mas pabor sa kalaban ni Naoya Inoue

BAHAGYANG pinaboran ni four-division champion Nonito “Filipino Flash” Donaire si reigning World Boxing Council (WBC) at World Boxing Organization (WBO) super bantamweight titlist Stephen “Cool Boy Steph Scooter” Fulton kontra sa dalawang beses tumalo rito na si undefeated Japanese superstar Naoya “Monster” Inoue para sa kanilang unified title showdown sa darating na Martes ng gabi (Hulyo 25) sa Ariake Arena sa Koto-ku, Tokyo, Japan.

Kinukunsidera ni Donaire (42-7, 28 KOs) ang kalamangan sa laki ni Fulton na siyang malaking bentahe sa kanilang 12-round fight para sa 122-pound championship belt, kung saan matagal ng sumasabak sa naturang weight division ang undefeated American boxer, habang lalaban pa lamang sa kanyang unang salang si Inoue sa nasabing dibisyon.

“With Inoue going up in weight and Fulton being the champion, you know, I have to give a slight edge [to] Fulton because Inoue has never fought anybody like Fulton,” pahayag ni Donaire sa panayam ng BoxingScene.com.

“And Fulton is the champion, so I just have to give a slight edge to Fulton. I think Fulton is hungry and he is excited for this fight because [Inoue is] a name that will get him to be noticed in the boxing world like Inoue is, in terms of notoriety and stuff like that. That’s something that Fulton is looking to have.”

Mayroong taas na 5-foot-7 si Fulton, habang nasa 5-foot-6 lang si Inoue, samantalang may bahagyang kalamangan sa reach si Fulton sa 179cm kumpara kay Inoue sa 171cm, gayundin ang mas pagiging bata ng isang taon ni Fulton sa 29-anyos.

“Inoue’s gonna do what he does, but I think that’s a great fight,” saad ni Donaire. “You know, it’s one of those fights people have to see.”

Sa kabilang banda, sasagupa si Donaire kontra Alejandro “Peque” Santiago (27-3-5, 14 KOs) ng Mexico sa Hulyo 29.

