Mga dapat nating marinig sa SONA

Marami akong inaasahang marinig sa darating na State of the Nation Address (SONA) ni Pangulo, hindi lang bilang mambabatas, higit bilang mama ng tahanan.

Bakit dapat tayong makialam o maging aware dito? Lahat ng ating kinakaharap na pagsubok bilang mama — mula sa pagtatrabaho sa labas ng bahay, pagba-budget para sa pamilya, kinabukasan ng ating mga anak— lahat ng ito ay nakasalalay sa kung ano ang prayoridad at kasalukuyan nang ginagawa ng administrasyon.

Sinabi sa nakaraang survey na ang usapin sa inflation ang pangunahing isyu ng mga Pilipino sa ngayon. Dati, wala halos ang nakakaunawa sa salitang ito. Pero ngayon, ito na ang top of mind ng bawat Pilipino dahil ramdam ng bawat isa ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung dati nakakapuno pa ng isang malaking cart ang P1,000, ngayon ni hindi yata mapuno kahit ang maliit na basket sa mga pamilihan. Ang dating malaking burger na nabibili sa labas, lumiit na nang lumiit, pati ang ulam sa karinderya, iisang sandok na ang serving. Ganito karamdam ang epekto ng inflation sa bawat pamilya at manggagawa. Parang hindi na sapat ang ‘unity’ o pagkakaisa na pangako noong halalan. Ang “unity,” para sa karaniwang Pilipino, ay hindi nakapagpababa ng presyo ng bilihin. Hindi nakapagparami ng trabaho. Hindi tayo naiahon mula sa resesyon at pandemya.

Gusto nating marinig sa SONA: Ano ang gagawin nila para habulin ang naging napakabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin habang usad-pagong ang pagtaas ng kita at hindi nadagdagan ang disenteng pagkakakitaan?

Pati sana ang mataas pa ring presyo ng kuryente sa bansa. Kumpara sa Vietnam na mas mababa lang ng kaunti ang populasyon kaysa sa atin, triple ang kanilang suplay ng kuryente kaya hindi nila nararanasan ang rotational blackouts.

Dapat ding pag-ibayuhin pa ang suporta sa ating mga magsasaka at mas lagyan ng ngipin ang pagsugpo sa smuggling. Dahil sa smuggling, iilan lang ang nagkokontrol ng presyo ng mga bilihin, halimbawa sa sibuyas at asukal. Kung sana walang smuggling, mas magiging abot-kaya ang presyo at pati ang ating mga magsasaka, mae-engganyo silang palaguin pa ang kanilang mga pananim dahil kumikita sila at ramdam na suportado ng gobyerno.

Mali rin ang prayoridad pagdating sa edukasyon. Hindi English at ROTC ang makakatugon sa mga krisis sa learning at literacy. Kailangan ng whole-of-government approach sa edukasyon at siguraduhin na napupunta ang budget sa mga importanteng programa ng Kagawaran.

Sana ay magkaroon din ng maraming disenteng trabaho at hindi lang sinasabi nilang jobs-of-last resort. Hindi lang ito para sa ating henerasyon, kundi para sa ating mga anak. Para saan pa’t pinag-aaral natin sila ngayon kung wala silang makukuhang magagandang oportunidad pagkagraduate nila.

Dapat maging mapagmatyag tayo sa mga sasabihin ni presidente sa SONA dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga anak at ng buong bansa.