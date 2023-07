May mga pasabog daw: Belle gustong ma-surprise si Donny

Solemn person daw si Donny Pangilinan ayon kay Belle Mariano kaya ang kanta niyang ‘Somber and Solemn’ mula sa bago niyang album ‘Somber’ ang dini-dedicate niya sa ka-love team niya.

“He is such a solemn person, Donny, yes. And, like you feel somber and solemn kasi the song talks about finding peace and when you talk to him, he really gives you that, he gives you peace,” sey ni Belle.

Samantala, very hands on si Belle sa kanyang inaabangang sold out concert na ‘Beloved’ dahil talagang gusto niya itong i-dedicate sa audience.

Dagdag pa ni Belle, ayaw niya sanang tumulong sa kanya si Donny dahil gusto niya itong ma-surprise sa mga pasabog niya sa concert.

Inaabangan din ang live performance niya sa dalawang original songs na kanyang sinulat na feeling niya ay nasa Taylor Swift era siya ng kanyang buhay dahil sa pag-compose niya ng mga kanta.

Anyway, kahit ang daming ginagawa ni Belle ay hindi raw siya nakakaramdam ng pagod. Sa katunayan nga raw ay tinuturing niyang pahinga kapag siya ay nagtatrabaho dahil love niya ang ginagawa niya.

Bonggels!

