Lemon Bell pinasaya mga dehadista

PINASAYA ni Lemon Bell ang mga dehadista matapos manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Miyerkoles ng gabi.

Walang aberya sa unang lundag kaya magaan na nakapwesto sa segundo si Lemon Bell para sundan ang nasa unahan at matulin sa largahan na si Top Of The Mark.

Hindi nagtagal ay kumuha na ng unahan si Lemon Bell bandang far turn, saka dumiretso na sa finish line ng may limang kabayo ang agwat sa pumangalang si National Treasure.

Sinakyan ni jockey Jerico Serrano si Lemon Bell na nagtala ng tiyempong 1:13.6 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ng connection nito ang P10,000 added prize.

Tumersero si Top Of The Mark habang pumang-apat si Indelible Quaker.

(Elech Dawa)