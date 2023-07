LaMelo Ball ‘mukha’ na ng Charlotte Hornets

KUNG tutuusin, pwedeng layasan ni LaMelo Ball ang Charlotte para maghanap ng team na lehitimong playoffs contender.

Pero pinili ng point guard na manatili sa Hornets, sa kaagahan ng buwan ay pumirma ng five-year deal na na nagkakahalaga ng $260 million.

Bilang kauna-unahang Hornets player na pumirma ng rookie max contract extension, pwedeng sa kanya na iikot ang team.

Tiwala raw siya sa gustong tahakin ng team, at kumportable siyang naninirahan sa Charlotte.

“Where we at, I feel like we are all growing together,” anang All-Star guard. “I think it’s just a great position and I think we are all going the right way now.”

Inabot ng ankle injury si Ball, No. 3 pick noong 2021, at nalimitahan sa 36 games lang nitong nagdaang season.

Pero halimaw pa rin ang averages niyang career-best 23.3 points at 8.2 assists.

