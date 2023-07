Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 22, 2023 – Sabado Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Weather Lang, 7 Euroclydon, 6 Flattering You, 5 Hamlet

R02 – 4 Mandatum, 3 Magnolia Yana, 6 Grand Laughter, 5 Distant Thunder

R03 – 2 Modern Verde/Agaron, 5 This Is Your Day/Stripe Of Pink, 1 My Dad Bogart, 11 Jeng Wers Prada

R04 – 6 Cash On Hand, 5 Gentle Giant, 1 Distorted Julliane, 4 Real Fair

R05 – 5 Advance Party, 4 Enno Teresa Chair, 7 Fredie Wong, 6 Rock To The West

R06 – 11 Maaasahan, 4 See You Tomorrow, 8 Kipitaki, 6 Namaskar

R07 – 11 Good Reason, 4 Cash Is King, 7 Sinag, 14 Hashtag

R08 – 3 Best Offer, 10 Antonio Delamugis, 13 Make Or Break, 12 Magnifico

Solo Pick: Cash On Hand, Advance Party, Best Offer

Longshot: Maaasahan