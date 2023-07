Hamon kay Ciara? Lovi puro pasa, masakit katawan sa pole dancing

Ang bongga sigurong makita na nagsu-showdown sa pagpu-pole dancing sina Ciara Sotto at Lovi Poe, ha!

Although siyempre, iba ang level ni Ciara, na super expert na sa pole dancing, habang nagsisimula pa lang naman si Lovi.

Pero, ang sarap ma-imagine na ang mga anak ng mga batikan ng showbiz at politika na sina Fernando Poe, Jr. at Tito Sotto, magkasama sa isang frame at nagkakabugan sa paglambitin, paggiling sa pole.

Anyway, grabe nga ang pinagdaanan ni Lovi sa pole dancing, at para lang `yon sa role niya bilang si Mokang sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’, ha!

“Sometimes getting into character is like altering yourself to fit into a dress. If it means to learn an accent, learn an accent. It’s important to always bring yourself to the table but if a role demands you to learn something new, do it.

“I’ve been training twice a week for the past few months and this scene was like my final exam. Here’s to learning something new — not just how to pole dance, but the discipline it implied, the consistency in training, and courage it took to finish something I worked hard on — bruises, body aches and all.

“Teacher @jamaicajornacion, how did I do?” post ni Lovi.

Well, base nga sa post ni Lovi sa Instagram, true naman na mahaba-haba pa ang lalakbayin niya para makuha ang tamang ‘tempo’ sa pole dancing. Pero para sa beginner na tulad niya, bongga na rin ang paglambitin niya nang patiwarik, ha!

At pagdating sa harot, landi, pang-aakit sa harap ng kamera, ang bongga-bongga niya, ha!

Again, sarap sigurong makita ang showdown nina Lovi, Ciara habang nagpu-pole dancing.

Manifesting lang! Bongga yarn! (Dondon Sermino)