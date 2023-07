Grab pinipirata mga motorcycle taxi rider

Pinaiimbestigahan ng Digital Pinoys sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang motorcycle taxi operations ng Grab Philippines dahil sa diumano’y paglabag nito sa mga patakaran.

Sumulat si Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilo kay LTFRB Chair Teofilo Guadiz III dahil sa tinuturing nitong pamimirata ng riders ng ibang motorcycle taxis.

Tanong ni Gustilo, bakit kumukuha ng 15,000 riders ang Grab gayong 6,836 lamang ang alokasyon nito.

Aniya, maituturing itong pamamasada ng walang prangkisa at inilalagay nito ang mga riders sa alanganin.

Dagdag ni Gustilo, dapat ding sabihan ng LTFRB ang Grab dahil sinisilat nito ang riders ng mga kalaban nitong motorcycle taxis na hindi naman nakakatulong para mapunan ang kakulangan ng aktibong riders.

Imbes na silatin ang riders ng iba, tutukan na lang sana ng Grab ang pag-onboard ng mga habal-habal riders na hindi bahagi ng motorcycle taxi pilot program.

Dagdag ni Gustilo, dapat aksyunan din ng LTFRB ang operasyon ng Move It ng Grab sa Cebu. Aniya, nauna nang sinabi ng LTFRB na hindi ito nagtaas ng alokasyon sa mga motorcycle taxi companies at dalawa lamang ang binigyan nito ng alokasyon sa Cebu.

“LTFRB should take these complaints seriously. Otherwise, these companies who they are regulating will not take them seriously,” sabi ni Gustilo. ¬(Eileen Mencias)