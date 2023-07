Gilas hindi pa nakakapili sa pagitan nina Jordan Clarkson, Justin Brownlee

HINDI pa nadedesisyunan ng Gilas Pilipinas kung sino ang gagamiting naturalized player sa 2023 FIBA World Cup sa susunod na buwan.

Pinakamalakas na kandidato sina Jordan Clarkson ng utah Jazz at Justin Brownlee.

Naniniwala si dating Gilas head coach Yeng Guiao ng Rain or Shine na depende ‘yun sa magiging diskarte ni coach Chot Reyes.

“Because if you have Kai Sotto, I think he can do a good job handling the big guys from the other countries because he‘s already experienced playing internationally having played against experienced big men,” punto ni Guiao sa SEAG Network.

Hindi pa nga lang nakakasama sa Gilas training sina Sotto at Clarkson na parehong nasa US pa.

Kasama ng Pilipinas ang Dominican Republic, Italy at Angola sa group stage.

(Vladi Eduarte)