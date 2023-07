Dimples, Christian landian nakakakilig

Ang bongga ni Dimples Romana, ha!

Aba, yakang-yaka nga niya ang pagiging action star. As in usap-usapan talaga sa social media ngayon ang tapatang eksena nila ni Jake Cuenca sa ‘The Iron Heart’.

Matatandaang na-double cross ang karakter niyang si Selene matapos niyang makipag-ugnayan kay Eros (Jake) para puksain ang sindikatong Altare.

Pero ang hindi niya alam ay si Eros pala ang Commando ng sindikato at patibong ito para mahuli si Selene.

Doon nga nagsimula ang matinding crossfire na nagpamalas sa husay ni Dimples sa maaaksyong eksena.

Sa behind-the-scene footages na ipinost ng Star Creatives, talagang hands-on si Dimples sa pag-orchestrate ng mga eksena at hindi na niya kailangan ng ka-double para gawin ang kanyang mga stunt.

In fairness at talagang in-sync ang galawan nila ni Jake sa mga combat scene.

Ang kinalabasan nga ay todo-hanga ang mga netizen sa kanila.

“Grabe! Intense talaga ang ‘The Iron Heart’ fight action!”

“Puwedeng pwede siyang maging female action star.”

“Ang husay ni Ms. Dimps walang double!”

Bukod doon ay umaariba rin sa pakilig, pagpapatawa si Dimples, lalo na sa mga eksena nila ni Christian Vasquez. Usap-usapan ang pag-rescue ni Christian kay Dimples at ang kulitan, landian nila.

Oh ‘di ba? Dimples can do it, all mapa-action, drama, romance, o comedy!

No wonder isa rin siya sa rason kung bakit nagiging must-watch ang seryeng pinagbibidahan ni Richard Gutierrez.

Speaking of must-watch, umaariba rin sa views ang ‘The Iron Heart’ matapos humakot nang mahigit 300,000 views sa magkakasunod na episode sa Kapamilya Online Live. (Dondon Sermino)