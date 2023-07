Bonjoure Fille Suyamin, Jirah Floravie Cutiyog makikipagtagisan ng utak

TUTULAK ng piyesa sina Woman National Master Bonjoure Fille Suyamin at Jirah Floravie Cutiyog sa General Trias Chess Club FIDE Standard Chess Tournament na magsisimula ngayong araw at magtatapos bukas sa Luis Ferrer Senior High School Building sa General Trias City, Cavite.

Alas-10 ng umaga ang bakbakan sa Round 1 sa event na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines.

Ang iba pang maglalaban-laban sa two-day FIDE Standard event ay sina Dan Jaime Cutiyog, Prince Neigel Ruzol, Maryss Caldoza at Rai Enzo Batara.

Kabilang sa mga inimbitahang maglaro ay sina IM Angelo Abundo Young, IM Jose Efren Bagamasbad, FM Carlos Edgardo Garma, NM Robert Suelo, Jr., NM Almario Marlon Quiroz Bernardino, Jr. at NM Edmundo Gatus.

(Elech Dawa)