Binaliw ng scammer Kiray tinanggi ang pagpaparetoke, paglayas sa ‘Pinas

Maloka-loka si Kiray Celis dahil sa nangyari sa kanyang mga social media account.

Imagine, biglang may lumabas sa mismong mga account niya tulad ng Twitter, TikTok, na kesyo magpaparetoke na siya, at mamumuhay ng marangya sa ibang bansa.

Eh sa mga naglabasang video ay nakatakip ang mukha, na parang bagong retoke nga. At ang chika nga niya, na-hack raw ang kanyang mga social media account.

Tatlong araw nga raw na hindi niya nahawakan o na-‘hostage’ ng scammer, hacker ang mga account niya.

“Nakakainis talaga. Pero ‘yung 3 days na hindi ko nahawakan ang account ko, inisip ko na lang, may good side pa rin `yon. Alam ko naman na hindi ako pababayaan, na maibabalik din `yon.

“So, inisip ko na lang, nakapagpahinga ako ng 3 days sa socmed. Pero, ang daming naloko, ha!

“Imagine pati mga kaibigan ko, at ang boyfriend ko, naloka sa mga post na `yon. Imagine, pati dyowa ko naloko niya! Pero, nakakatuwa lang kasi naramdaman ko ang pagmamahal ng mga kaibigan ko,” sabi ni Kiray.

Well, dahil nga sa karanasan niya ay nakipagtulungan talaga si Kiray sa kampanya tungkol sa paglaban sa ‘identity theft’. Isa nga si Kiray sa masigasig na mangampanya para sa pagpaparehistro ng kanilang mga SIM card.

Sa kampanyang ito ng Globe, pinapakita nila na kapag hindi ka rehistrado, marami ang pangit na puwedeng mangyari sa iyo, na ikapapahamak mo.

Pero, ang pinaka-importante nga raw, mawawala ang mga account mo, kapag ang number mo ay hindi rehistrado, na sabi nga ay hanggang July 25 na lang.

Ang ‘Number Mo, Identity Mo’ campaign ay nagpapaalala sa lahat na ang laban against online scam is not a solitary fight but a collective effort.

Bongga ka Kiray! (Dondon Sermino)

