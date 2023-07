Anak ng sekyu, valedictorian ng PMMA class of 2023

Anak ng isang security guard mula sa Bohol ang itinanghal na valedictorian ng Philippine Marine Merchant Academy (PMMA) Magigiting na may Dangal at Simbolo ng Kawal ng karagatan (Madasiklan) Class of 2023 sa idinaos na 200th commencement exercise noong Huwebes sa Baguio City.

Sa kanyang talumpati, hindi itinago ni Midshipman 1st class Allan Jay Jumamoy, 23 anyos, ang tunay na dahilan sa pagpasok sa akademya.

Walang gatol niyang inamin na kahirapan ang nagtulak sa kanya para magsikap upang maiahon niya ang kanilang pamilya sa miserableng kalagayan.

“It all started when my mom told me that she was only a high school graduate and that my father is a security guard, and that I should do better.Upon hearing those words, my life changed. I became a determined man who set goals and was ready to face anything to achieve the goals I had dreamed of,” bukana ni Jumamoy.

Hindi naman kataka-takang manguna ang 23-anyos na tubong Tagbilaran City. Elementarya pa lang ay academic achiever na ito.

Nagtapos siyang valedictorian sa San Isidro Elementary School at with honors din na grumadweyt sa Tagbilaran City Science High School.

Para naman makatulong sa kanyang mga magulang na makabawas sa kanilang gastusin, nagtrabaho ang batang kadete bilang mathematics tutor at nag-summer job sa loob ng tatlong taon.

“I took and passed scholarship exams from DOST (Department of Science and Technology), shipping companies, and various school admissions, and yet I chose PMMA even if it meant letting go of other opportunities,” dagdag ng future general.

Kabilang siya sa 9,623 aplikante na pumasok sa PMMA at kumuha ng Bachelor of Science in Marine Engineering (BSMarE). Hindi nasayang ang pinuhunang dugo at pawis ni Jumamoy dahil siya ang laging top simula pa lang noong unang taon niya sa akademya.

Wala silang kuryente sa bahay kaya nag-aaral siya sa tulong ng liwanag ng mga street light.

“We are only dependent on a kerosene lamp, and sadly, there are nights that we cannot afford to buy kerosene,” balik-tanaw pa niya.

At naganap nga ang sabi niya ay hindi niya inaasahang mangyayari. Ito ay ang makaharap at makilala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang panauhing pandangal sa kanilang graduation at nag-abot mismo ng kanyang diploma.

Ang payo ng Pangulo kay Jumamoy at mga kasamang graduate: “Whatever challenges you may face, be open to how you can live up to your class name: Magigiting na may dangal at simbolo ng kawal ng karagatan.”

Sabi ni Jumamoy, tatandaan niya ito at gagawing inspirasyon para maging mabuting lider ng bansa sa hinaharap.