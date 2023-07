Amerikano kulong ng 50 taon sa pangmamanyak

Makukulong ng hanggang 50 taon ang isang Amerikano dahil sa panghahalay at pang-aabuso sa mga batang Pinay.

Ayon kay US Attorney Ryan Buchanan, napatunayan na sangkot din si Stephen Gordon Grimes, 51-anyos, sa paggawa ng child pornography at ipinadadala niya ito sa Amerika.

Kabilang sa mga nakuhang video nito ang pang-aabuso sa mga batang nasa edad apat na taon lang. Ginagamit aniya ni Grimes ang kahirapan ng pamilya ng kanyang mga biktima para mapapayag sa gusto nito.

“He sexually abused these children for multiple years and recorded the crimes. His sentence rightly reflects the harm that he inflicted on these children,” diin ni Buchanan.

Nagsimula umano ang pang-aabuso ni Grimes nang makilala niya sa isang chat room ang magkapatid na Pinay noong 2009. Pumayag ang mga ito na makipagsabwatan kay Grimes para makapang-abuso ng mga bata, kabilang dito ang anak ng isa sa magkapatid.