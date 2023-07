Alyssa Valdez, Jema Galanza kakana uli sa Cool Smashers

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

Classification round (7th – 8th place)

9:30 am. – Choco Mucho vs Chery Tiggo

Semifinal Round

12:00nn — F2 Logistics vs PLDT

4:00pm — Creamline vs Cignal

6:30pm — Kurashiki Ablaze vs Kinh Bac Bac Ninh

PUNTIRYA ng Creamline Cool Smashers na ilista ang pangalawang sunod na panalo kaya muli nilang huhugutan ng lakas sina Alyssa Valdez at Jema Galanza pagharap nila sa Cignal HD Spikers sa 6th Premier Volleyball League Invitational Conference semifinal na lalaruin sa PhilSports Arena sa Pasig City ngayong araw.

Dumaan sa matinding labanan ang defending champions Cool Smashers nang payukuin nila ang F2 Logistics Cargo Movers sa makapigil-hiningan limang set nitong Huwebes ng gabi.

Tumikada sina Galanza at Valdez ng 20 at 17 points, ayon sa pagkakasunod para sa Cool Smashers.

Tiyak na mapapalaban na naman ang Creamline ngayong alas-4 ng hapon dahil galing sa impresibong panalo ang HD Spikers na winalis ang PLDT High Speed Hitters sa tatlong set.

Ipapantapat ng HD Spikers sina Frances Molina, Jovelyn Gonzaga at Rachel Anne Daquis para ikadena rin ang pangalawang sunod na panalo sa event na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Samantala, masisilayan na rin ang mga foreign team, nakatakdang magtapat ang Kurashiki Ablaze (Japan) at Kinh Bac Bac Ninh (Vietnam) sa alas-6:30 ng gabi.

Maghaharap naman ang F2 Logistics at PLDT sa alas-12 ng tanghali habang magbabanatan para sa classification ang Choco Mucho Flying Titans at Chery Tiggo Crossovers sa alas-9:30 ng umaga.

(Elech Dawa)