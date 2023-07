Alex Eala, kapartner kinapos sa doubles

NAPIGIL ang pagtatala ng upset nina 2022 US Open girls singles champion Alexandra “Alex” Eala at kapartner na si Marina Bassols Ribera ng Spain matapos yumuko kina Estelle Cascino ng France at Diana Marcinkevica ng Latvia sa doubles competition ng W100 Vitoria-Gasteiz tournament sa Spain.

Kinapos ang pareha ng 18-anyos na si Eala at Ribera sa nakakapagod na salpukan kontra Cascino at Marcinkevica sa nakakapagod na tatlong set, 7-5, 1-6, 11-9, sa huling laro Huwebes ng gabi (Manila time.)

Ang dalawang pares ay nagpabalik-balik sa huling set, ngunit sina Cascino at Marcinkevica ay nakakuha ng dalawang sunod na puntos para umabante sa semifinals ng torneo.

Nauna nang pinataob nina Eala at Ribera ang second-seeded Indian duo nina Ankita Raina at Prarthana Thombare para makapasok sa quarterfinals.

Samantala, tinalo ni Eala nitong Huwebes si Mi Tianmi ng China sa singles play, 6-3, 5-7, 6-0.

Habang isinusulat ang balitang ito, sumasabak na quarterfinal match si Alex laban kay Lucia Cortez Llorca ng Spain, Biyernes ng gabi.

(Lito Oredo)