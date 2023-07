WHO: Artipisyal na pampatamis sa mga softdrinks, nakaka-cancer

Sinabi ng World Health Organization (WHO) na ang ‘aspartame”, isang artipisyal na pampatamis na karaniwang ginagamit sa mga soft drink, ay posibleng carcinogenic o nakaka-cancer sa mga tao.

Ang Aspartame ay isang artipisyal na kemikal na pampatamis na malawakang ginagamit sa iba’t ibang produkto ng pagkain at inumin mula noong 1980s.

Ito ay matatagpuan sa mga diet drink, chewing gum, gelatin, ice cream, dairy products tulad ng yoghurt, breakfast cereal, toothpaste, ubo, at chewable vitamins.

Gayunman, ayon kay Francesco Branca, nutrition and food safety director ng WHO, hindi naman nila pinapayuhan ang mga kompanya na mag-withdraw ng mga produkto, maging ang mga mamimili na ihinto ang pagkonsumo nito.

Isinagawa ng International Agency for Research on Cancer (IARC) ng WHO ang kauna-unahang pagsusuri sa carcinogenicity ng aspartame sa isang pulong sa Lyon, France, mula Hunyo 6 hanggang 13.

Ang pangalawang grupo, ang Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) na binuo ng WHO at ang kapwa nito UN agency na Food and Agriculture Organization ay nagpulong sa Geneva mula Hunyo 27 hanggang Hulyo 6 upang suriin ang mga panganib na nauugnay sa aspartame.

Napagpasyahan nito na ang data na kanilang sinusuri ay nagpapahiwatig na walang dahilan upang baguhin ang acceptable daily intake (ADI), na itinatag noong 1981, ng zero hanggang 40 milligrams ng aspartame.

Muling pinatunayan ng JECFA ang kaligtasan ng aspartame pagkatapos magsagawa ng masusi, komprehensibo at mahigpit na pagsusuri sa siyensiya, ayon sa ISA chief Frances Hunt-Wood.

Noong Mayo, sinabi ng WHO na ang mga artipisyal na sweetener, na ginagamit upang palitan ang asukal ay hindi nakakatulong sa pagbaba ng timbang at maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kalusugan.

Naglabas UN health agency ng mga alituntunin na nagpapayo laban sa paggamit ng mga tinatawag na non-sugar sweeteners. (Dolly Cabreza)