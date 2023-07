Talamak na human trafficking, puksain – Loren

Nanawagan si Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa gobyerno na tukuyin ang ugat ng problema ng lumalang human trafficking sa Pilipinas.

Ginawa ng senador ang panawagan kasunod ng lumabas na ulat ng US Department of State kung saan nananatili ang Pilipinas sa Tier 1 ranking sa paglaban sa human trafficking.

Nagpapasalamat si Legarda sa pamahalaan dahil sa patuloy na pagsulong ng mga programa at patakaran para labanan ang paglaganap ng human trafficking sa bansa.

Subalit dapat aniyang panatilihin at palakasin ng bansa ang mga batas para mapigilan ang paglala ng human trafficking sa Pilipinas.

“We must ensure we put an end to this crime so that no fellow citizen will be exploited by nefarious parties,” dagdag pa ni Legarda na co-sponsor at may-akda ng Republic Act No. 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003.

Sa huling edition ng Trafficking in Persons (TIP) report na inilabas ng US Department of State, kinilala nito ang Pilipinas bilang isa sa 30 bansa na may pinakamataas na rating.

Nakuha ng Pilipinas ang minimum standards sa kampanya kontra human trafficking sa ilalim ng US Trafficking Victims Protection Act of 2000, kaya umangat ang bansa sa Tier 1 sapul noong 2016. (Dindo Matining)