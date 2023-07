Shaya Adorador, Foton sinikwat pang-11 pwesto sa Invitational

NASILO ng Foton Tornadoes ang 11th place sa classification ng 6th Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference matapos silang akbayan ni Shaya Adorador sa 26-24, 13-25, 25-21, 26-24 panalo kontra Gerflor Defenders kahapon sa unang laban sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Tumikada si Adorador ng 22 points sa bisa ng ang 17 attacks, tatlong service aces at dalawang blocks, habang 13 ang kinana ni Seth Rodriguez upang kalusin sa apat na set ang Defenders at ilaglag sa 12th place sa event na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

“Big win ito para samin, ito iyung babaunin namin this conference para pagbutihin pa kung saka-sakali man na palarin pa na ituloy iyung Foton team.” saad ni Foton head coach Brian Esquibel.

Matapos matisod sa second set, biglang bumangis ang Tornadoes kaya hinataw nila ang dalawang sunod na panalo para tapusin ang laro.

Nagsanib ng lakas sina Adorador, Rodriguez at Nene Bautista sa fourth set matapos hawakan ang 3-0 bentahe at sa bandang dulo ay lumamang ulit ng tatlo 24-21.

Subalit hindi basta nagpadaig ang Defenders, pumalo ng tatlong sunod na puntos para itabla ang iskor sa 24-all.

Hindi naman nasira ang diskarte ng Foton, naging matatag ito para makuha ang matamis na panalo. (Elech Dawa)