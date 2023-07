SB19 Stell hindi na nagco-commute

Wala namang duda na sa mga P-pop group, ang SB19 talaga ang maituturing na pinaka-successful sa lahat. Hindi lang sa bansa, but international na rin.

Sa tagumpay na ito, naitanong kay Stell na isa sa mga judges ng GMA-7’s “The Voice Generations” kung ano ang mga pagbabago na sa kanya ngayong sikat na talaga sila.

Sey niya, “Ang changes po siguro, kung dati may mga Grab story kami, ngayon po, wala na. Kasi, hindi na kami nakakapag-grab. Kasi po siyempre, kahit paano, meron na po kaming artist’s van. Hindi na po namin nae-experience ‘yung pag-commute.

“Sometimes, nata-try namin with jeepney, motor pero bihira na po. Pero different na rin po kapag may nakakakilala sa amin sa kalsada, kung before may mga naririnig kaming negative comments, ngayon, puro praises.”

Natutuwa raw si Stell dahil ngayon, naa-appreciate na raw talaga ng mga tao sa Pilipinas ang P-pop community.” (Rose Garcia)