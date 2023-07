Recto pinuna mga PPP project sa dagdag-singil

Ngayon pa lamang ay pinuna na ni Batangas Rep. Ralph Recto ang mga infrastructure project na idadaan sa pamamagitan ng public-private partnership (PPP).

Naniniwala ang mambabatas na kailangan magkaroon ng konsultasyon at pag-aaral kabilang na rin ang magiging singil sa mga paggamit nito bago pa man payagan ang proyekto upang hindi umano magugulat ang taumbayan tulad na lamang ng singil sa toll gate, pamasahe at iba pa.

“Dapat may public consultations. Feasibility studies should include ability-to-pay data. And this must be highlighted in disclosures. Not reduced to a fine print, nor hidden,” ayon kay Recto.

Giit pa ni Recto, dapat may “reasonable pricing” sa mga gamit ng imprastraktura na ipinagawa ng pribadong sektor sa pamamagitan ng PPP upang magamit din ito ng mga nasa “low-income group”.

Dahil dito, dagdag ni Recto, dapat pag-aralan ito ng mabuti dahil kung sobrang mahal ay iilan lamang ang makagagamit ng proyekto at kung walang gagamitin at mababa ang singil ay maaari naman umanong mauwi sa pagbibigay ng subsidy ng gobyerno. (Eralyn Prado/Billy Begas)