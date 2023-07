Petro Gazz Angels nakangiting eeksit

GRACEFUL exit ang hinambalos ng Petro Gazz Angels sa Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference nang sungkitin ang 9th place finish sa tulong ni ace playmaker Djanel Welch Cheng matapos matakasan ang mailap na Akari Chargers sa 25-19, 25-18, 20-25, 20-25, 15-7 sa classification match, Huwebes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Nakangiting tatapusin ng All-Filipino Cup runner-up ang kumperensiya para paghandaan ang susunod na torneo.

Naglatag ng pitong puntos mula sa anim atake at isang block kabilang ang 14 excellent sets ang 28-anyos na veteran setter para pamahagian ng mabuti si leading scorer Grethcel Soltones na kumana ng 19 points mula sa 15 atake, tatlong blocks at isang ace, kasama ang 14 excellent receptions at 11 excellent digs.

Nag-ambag rin sina Jonah Sabete ng 15 marka galing lahat sa atake, Aiza Pontillas sa 10 points at 11 digs at Marian Buitre na may 10 puntos. (Gerard Arce)