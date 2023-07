PBBM itinalaga mga cabinet secretary bilang opisyal ng NTF-ELCAC

Sinang-ayunan ni Pangulong Bong Bong Marcos ang pagkakatalaga ng mga miyembro ng kanyang gabinite bilang mga Cabinet Officers for Regional Development and Security (CORDS) na inirekomenda sa naganap na pulong ng Executive Committee na pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong May 10, 2023.

Base sa Execom Resolution No.1, ang mga piling gabinete ang mangunguna sa mga Joint Regional Task Forces (JRTF-ELCAC) upang pangasiwaan ang pagkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa naiatas sa kanilang rehiyon.

Sa mga miyembro ng gabinete ni PBBM, ang mamumuno bilang CORDS sa mga sumusunod na mga rehiyon ay sina DMW Sec. Maria Susana Ople para sa NCR; DoTR Sec. Jaime Bautista, CAR; DAR Sec. Conrado Estrella III, Region I; DTI Sec. Alfredo Pascual, Region II; DSWD Sec. Rexlon Gatchalian, Region III; DOJ Sec. Jesus Crispin Remulla, Region IV-A; DICT Sec. Ivan John Uy, Region IV-B; DOLE Sec. Bienvenido Laguesma, Region V; DOE Sec. Raphael Perpetuo Lotilla, Region VI; DOT Sec. Maria Esperanza Cristina Frasco, Region VII; DILG Sec. Benhur DC Abalos Jr, Region VIII; DPWH Sec. Manuel Bonoan, Region IX; DHSUD Sec. Jose Rizalino Acuzar, Region X; Presidential Assistant for Eastern Mindanao Sec. Leo Tereso Magno, Region XI; DENR Sec. Ma. Antonia Yulo-Loyzaga, Region XII; NCIP Sec. Allen Capuyan, CARAGA; at OPAPRU Sec Carlito Galvez, sa BARMM.

Ang mga cabinet members na ito ang mangangasiwa ng CORDS sa kani-kanilang rehiyon para mailatag ang “Whole-of-Nation at Whole-of-Government Approach” upang manatili at magiging kinatawan ng Office of the President sa pag-uugnay sa lahat ng sangay ng pamahalaan para panatilihin ang kapayapaan, kaunlaran at mabuting pamamahala.

Sila rin ay gaganap bilang presiding officer Regional Peace and Order Council (RPOC) at Regional Development Council (RDC).

Ang NTF ELCAC ay pinamumunuan ni PBBM habang sina Vice President Sara Duterte at Secretary Eduardo Año ang mga co-vice chairpersons; kasama si Undersecretary Ernesto Torres Jr bilang Executive Director ng National Secretariat.