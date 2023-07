Paraan para maiwasan ang aksidente sa motorsiklo

Pare, wag kamote!

Alarming na at parang epidemiya ang pagiging kamote ng ilang motorista sa daan. Isang malaking halimbawa na rito ay ang mga hindi nakakaintindi kung ano nga ba ang tunay na depinisyon ng mga road signs.

Dahil sa kakulangan sa edukasyon sa pagmamaneho, mapa-kotse, motor, trak o anupaman, nagdudulot ito ng hindi inaasahang aksidente sa lansangan.

Sa katunayan, nagtala na ng humigit kumulang sa 4000 ang aksidente sa motor pa lang, base sa datos ng HPG o Highway Patrol Group sa loob lamang unang quarter ng taong 2023.

Paano nga ba maiiwasan ang aksidente partikular na sa mga riders o nagmomotorsiklo?

Unang-una na rito ang tamang kaalaman, disiplina sa pagmamaneho at siyempre pa’y ang pagkakaroon ng license to drive.

Kadalasang ang kawalan ng disiplina, ang hindi pag-stay sa itinakdang motorcycle lane o parang bulateng pagsingit-singit ang kadalasang sanhi ng aksidente.

Pumosisyon sa lugar na nakikita at wag dumikit sa likod ng malalaking trak o sa hindi naiispatan ng iba.

Bago lumarga, siguraduhing kondisyon o nasa proper maintenance at monitoring ang imamaneho.

Wag umarangkada na kargada ng alak, magsuot ng helmet na pasok sa standards ng Department of Transportation (DOTr). Wag magpokus sa isang bagay nang higit sa 2-minuto.

Sundin ang road safety summits na inorganisa ng MMDA na tutugon sa tamang speed.

Kumuha ng propesyonal na nagti-train, mag-enrol sa driving school na accredited ng LTO gaya ng Smart Driving School na bukod sa may sariling training center, ay de-kalidad pa ang kanilang mga sasakyan at may propesyunal ding coach o instructors.

Bukod kasi sa pagtuturo ng four-wheels ay nag-aalok na rin sila ng training course para sa motor na gagabay sa mga bet o nagbabalak mag-drive ng two-wheels.

Laging tandaan na hindi biro ang pagmamaneho dahil nakataya dito ang buhay mo. Ang pagmamaneho ay hindi right kundi isang pribilehiyo.