Pangangalaga sa kalusugan ng ating mga OFW at kanilang pamilya

Hindi matatawaran ang mga sakripisyo ng ating Overseas Filipino Workers. Sa kanilang pagsusumikap, hindi lang nila napapalago ang kanilang sariling pamilya, bagkus, napapalakas din nila ang ekonomiya ng bansa. Bilang Chair ng Senate Committee on Health and Vice Chair ng Committee on Migrant Workers, hindi ko hahayaang hindi sila nabibigyan ng sapat na suporta na kanilang kailangan lalo na sa aspeto ng kalusugan.

Naalala ko pa noong nagbukas tayo ng OFW Hospital sa San Fernando City, Pampanga noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Pampanga. Pagkatapos ng ilang buwan ay naglagay naman tayo ng Malasakit Center sa ospital na iyon mismo para matulungan ang mga pasyente roon. Siyempre, nauna na rito ang pagsasabatas ng Department of Migrant Workers na aking iniakda at isa sa naging co-sponsor sa Senado.

Ang pagkakaroon ng iisang departamento para sa mga Pilipinong itinuturing nating mga bagong bayani nasaan man sila sa mundo, at ang pagpapatayo ng OFW hospital para sa kanila at kanilang mga pamilya na mayroong Malasakit Center ay iilan lamang sa mga patunay na kapag magtulungan tayo, ang mga pangarap noon ay kayang maisakatuparan na ngayon.

Ngunit hindi dito natatapos ang ating hangaring mapabuti ang serbisyo para sa kanila. Kaya naman, noong ika-12 ng Hulyo, ako ay nagsumite ng Senate Bill No. 2297 na naglalayong i-institutionalize ang OFW Hospital na ito upang magkaroon ng sapat na personnel, kagamitan at pondo para masiguro ang patuloy at pangmatagalang operasyon nito.

Layunin nitong gawing permanenteng bahagi ng ating sistema ng pangkalusugan ang OFW Hospital, na buong pusong naglilingkod sa mga espesyal na pangangailangan pangkalusugan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya.

Mahalaga sa atin na kilalanin at aksyunan ang mga hamon at panganib sa kalusugan ng ating mga migrant workers. Isa sa mga mahalagang probisyon ng SBN 2297 ay ang paglalaan ng kinakailangang pondo para sa pangangalaga at operasyon ng OFW Hospital.

Samantala, dahil bisyo ko ang magserbisyo, patuloy ang ating pagresponde sa pangangailangan ng ating mga kababayan nasaan man sila sa mundo sa aking kapasidad bilang senador at lingkod bayan.

Noong July 18, tayo ay nasa Bulacan para daluhan ang ribbon-cutting ceremony ng San Miguel Super Health Center. Namahagi rin tayo ng tulong sa 1,000 na mahihirap sa bayan kasama sina Congresswoman Lorna C. Silverio, Board Member Raul Marian, at Mayor Roderick Tiongson. Nagtungo rin tayo sa bayan ng Bustos para mamahagi ng tulong sa 1,000 indigents katuwang ang tanggapan ni Mayor Iskul Juan.

Noong July 17, nasa Bohol tayo para magkaroon ng inspeksyon sa mga proyektong sinuportahan natin doon bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Tiningnan natin ang ginagawang Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Complex sa Cortes. Tayo po ang pangunahing sponsor ng Republic Act No. 11883, na nag-convert sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital (GCGMH) bilang isang multi-specialty medical complex.

Pinasyalan din natin ang Municipal Public Park at Municipal Grounds ng Cortes kasama sina Cong. Edgar Chatto, Vice Gov. Victor Balite, Mayor Iven Lim at Dauis Vice Mayor Miriam Sumaylo. Tiningnan din natin ang bagong Disaster Risk Reduction and Management building, isang rescue vehicle, at isang fire truck doon. Dumalo rin tayo sa pagbubukas ng Inter-Barangay Basketball League at namahagi rin tayo ng tulong sa 1,000 indigents sa Cortes.

Sa Tagbilaran City, pinangunahan din natin ang relief efforts para sa 2,000 mahihirap kasama sina Gov. Aristotle Aumentado, Vice Gov. Balite, BM Greg Jala, Tagbilaran City Mayor Jane Yap, at former mayor Baba Yap, bago mag-inspeksyon sa itinatayong Super Health Center sa lungsod. Binisita ko rin ang Malasakit Center sa GCGMH at namahagi ng tulong sa 196 na pasyente at 1,438 na frontliners doon. May hiwalay ding financial assistance ang DSWD sa mga kwalipikadong pasyente.

Pagkatapos ay dinaluhan natin bilang guest speaker ang 73rd Commencement Exercise ng Bohol Institute of Technology International College System. Matapos ang okasyon ay binisita natin ang kasalukuyang itinatayo na New Cogon Public Market na atin ring sinuportahan.

Pumunta naman tayo sa Koronadal City, South Cotabato noong July 16, kung saan ginaganap ang T’nalak Festival 2023. Nagbigay kortesiya tayo kay Gov. Jun Tamayo at ilang opisyal sa probinsya. Tumulong rin tayo sa kabuuang 1,743 mahihirap na residente sa lugar kasama sina Cong. Peter Miguel at Mayor Eliordo Ogena. Nagkaroon din tayo ng inspeksyon sa bagong solar-powered street lights sa siyudad na sinuportahan din nating mapondohan noon.

Noong July 15, tayo ay nasa Sarangani para makisaya sa 54th Araw ng Malungon sa imbitasyon ni Mayor Tessa Constantino. Namahagi rin tayo ng tulong sa 1,500 na beneficiaries doon. Nagkaroon din tayo ng inspeksyon ng Super Health Center sa naturang bayan.

Noong July 14, tayo naman ay nasa Davao City para magbigay ng dagdag na tulong sa 1,272 na nasunugan sa lungsod noon habang namahagi ang National Housing Authority ng ayuda sa pamamagitan ng kanilang Emergency Housing Assistance Program na ating sinuportahang mapondohan ang programa.

Bukod sa mga ito, namahagi rin ng tulong ang aking opisina sa 1,000 na residente sa Estancia, Iloilo kung saan dinaluhan din nila ang groundbreaking ng Super Health Center doon. Nagkaroon din ng groundbreaking para sa Super Health Center sa Olutanga, Zamboanga Sibugay noong July 17.

Ikinasa rin natin ang relief activities para sa 94 beneficiaries mula sa conflict-affected at geographically isolated barangays ng Libmanan, Camarines Sur; at 250 na mahihirap sa bayan ng Canaman.

Namahagi rin tayo ng tulong sa 51 na mahihirap sa Samal, Bataan; 56 naman sa Obando, Bulacan; 1,400 sa Polillo Island sa Quezon province; at 132 indigent families sa Talavera, Nueva Ecija.

Tumulong din tayo sa 388 fire victims sa Zamboanga City; 109 sa Davao City; 18 sa Mawab at 21 sa Nabunturan, sa probinsya ng Davao de Oro; at 299 sa Baganga, Davao Oriental.

Maliban diyan, namahagi rin tayo ng suporta sa 200 beneficiaries sa Batangas City; 362 sa Llanera, Nueva Ecija; 16 sa San Fernando City, Pampanga; at 25 na estudyante naman sa Trento, Agusan del Sur.

Sa bawat pagbisita at inspeksyon, ang aking pangunahing layunin ay maunawaan ang tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan at matugunan ito sa abot ng aking makakaya. Ito ang laging nasa aking isipan: ang kapakanan ng bawat Pilipino, lalo na ang ating mga mahihirap na kababayan.

Tiyakin natin na ang bawat Pilipino ay makakuha ng serbisyong kanilang kinakailangan lalo na pagdating sa pangangalaga ng kanilang kalusugan.