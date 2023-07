MTRCB hinikayat mga Pinoy na mag-KLIK

Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. na itaguyod ang media and information literacy sa bansa, inilunsad ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ang Responsableng Panonood (RP) kamakailan sa Trinoma Mall, Quezon City.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni MTRCB Chairperson Lala Sotto-Antonio na ang RP Campaign ay tugon ng Board sa patuloy na pagbabago at pag-unlad ng media landscape. Hinikayat niya ang bawat Pilipino na isabuhay ang responsableng panonood at responsableng pag-Klik.

Binigyang-diin din niya ang kritikal na papel ng pamilya, lalo na ng mga magulang, sa paghubog ng pagkatao ng batang Pilipino.

“Nais naming bigyang-pansin ang kahalagahan ng paghubog sa karakter ng ating kabataan,” sabi ni Sotto-Antonio.

“Naniniwala kami na ang mabuting asal ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Kinikilala natin na ang pamilya ay pundasyon ng ating lipunan at ugat ng ugaling nagpapayaman sa magandang kinabukasan.”

Sinabi rin ni MTRCB Vice Chairperson Njel De Mesa na sa ilalim ng RP campaign ay ang mga iba’t ibang aktibidades para sa mga miyembro ng pamilyang Pilipino upang magabayan nila ang mga batang manonood sa pagpili ng mga makabuluhang pelikula.

Sa kanyang key note address, binanggit ni Dr. Lillian “Ali” Gui, isang rehistradong sikolohista, child psychotherapist at MTRCB Board Member, ang mahalagang tungkulin ng mga magulang sa paggabay sa mga bata sa panahon ng digital.

“Huwag nating hayaan ang ating mga anak na maging alipin ng cellphone,” babala ni Gui.

“Nasa kamay natin bilang mga magulang ang paghubog sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi sa kamay ng cellphone.”

Nagkaroon din ng talakayan ang ilang sektor ng lipunan tungkol sa parenting at media technology. Tampok din sa programa ang opisyal na pagpapakilala sa mga RP Parent Advocates na binubuo ng mga influencer, artista, at mga politiko. Opisyal ding ipinakilala si Klik, ang mascot ng MTRCB. Sinabayan ito ng pag-awit ng jingle na “Iklik Mo Yan” na inawit ni De Mesa at umani ng standing ovation. (Dondon Sermino)