Mga pulis alsa-balutan sa kaltas pensyon

Umabot na umano sa halos 2,000 pulis ang nagnanais na magretiro ng maaga sa serbisyo dahil sa pagbabago sa pension system ng militar at iba pang uniformed personnel.

Sa ngayon umano umabot na sa 1,793 pulis ang naghain ng aplikasyon para sa optional retirement.

Aminado si PNP spokesperson Col. Jean Fajardo na pangunahing dahilan ng mga ito ay ang pangambang baka mabawasan ang kanilang pensyon.

“We must admit that there are many police officers who were doubtful in supporting the new MUP (military and uniformed personnel) pension scheme, because it will create a substantial decrease in the take-home pay of the current personnel to contribute to their pension. Some availed of early retirement,” ayon kay Fajardo.

Ang maagang pagreretiro ang nakikitang paraan umano ng mga pulis para maprotektahan ang kanilang pensyon oras na maisabatas ang isinusulong na reporma sa MUP pension fund.

Ang mandatory retirement age ng mga pulis ay 56.

Iginiit naman ng PNP na ang bilang ng mga nais magretiro ng maaga ay wala pang 1% ng kabuuang 228,000 na bilang ng kanilang pwersa.

Kasalukuyang hinihimay ng Kongreso ang pagreporma sa MUP pension fund matapos ang babala ng gobyerno na bumagsak ito dahil sa lumolobong pensyon ng mga militar at iba pang uniformed personnel na hindi naman kinaltas sa kanilang suweldo.

Una nang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na itutulak ng gobyerno ang reporma sa MUL pension system upang mapigilan ang posibleng fiscal crisis.

“The current pension system is fully funded by the government. That means it is appropriated annually in the budget, but there is no contribution from the retirees,” pahayag ni Diokno sa isang press briefing sa Malacañang noon pang Marso 28, 2023. (Natalia Antonio)