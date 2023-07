Mga Noypi student lodi sa Japan math competition

Tunay na math-galing ang mga student na ito na kumakatawan sa ‘Pinas sa idinaos na 64th International Mathematical Olympiad (IMO) sa Chiba, Japan.

Dahil sa kanilang ipinakitang kahusayan, nasungkit ng Team PH ang ika-26 na rango mula sa 112 na bansa na dumalo.

Binubuo ito ng mga estudyante mula sa iba’t-ibang paaralan sa bansa kabilang si Raphael Dylan Dalida at Mohammad Nur Casib (PSHS), Jerome Austin Te (Jubilee Christian Academy), Filbert Ephraim Wu (Victory Christian International School), Alvann Walter Paredes Dy (Saint Jude Catholic School) at Rickson Caleb Tan (MGC New Life Christian Academy).

Ilan sa mga award na kanilang nakuha ay tatlong ginto at tatlong pilak na medalya.

Ayon sa kanilang website, ang IMO ang pinaka-prestihiyosong kompetisyon ng mathematics sa mundo na may pinakamaraming participant mula sa iba’t-ibang bansa.

“Congratulations to the six Filipino high school math students who all brought home medals from the 64th International Mathematical Olympiad in Japan!” pagbati ng PSHS sa kanilang Facebook post.