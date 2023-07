Mga marinong Pinoy angat sa abroad – BBM

Bilib si Pangulong Ferdinand `Bongbong’ Marcos sa mga marinong Pinoy na world-class aniya magtrabaho kung kaya’t hinimok niya ang mga ito na tulungan ang kanyang administrasyon upang mapanatili ang magandang pagkakakilala sa Pilipinas sa global maritime industry.

Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa pagtatapos ng mga estudyante ng Philippine Merchant Marine Academy (PMMA) `Madasiklan’ Class of 2023 na ginanap sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales nitong Huwebes, Hulyo 20.

Hinimok niya ang mga nagtapos na marino na ipagpatuloy ang mga natutunan sa loob ng PMMA hanggang sa kung saan sila dalhin ng kanilang career.

“As you do so, help the Philippines maintain its name as a global figure in the maritime industry and an asset to the entire world,” wika ni Pangulong Marcos.

Samantala, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na tumulong upang mapahusay pa ang maritime education sa bansa.

Aniya, dapat makipag-ugnayan ang mga ahensya ng gobyerno sa PMMA upang matugunan ang mga kailangan pang ayusin sa maritime industry sa Pilipinas. (Aileen Taliping/Prince Golez)