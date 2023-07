Melai, Jason bagay sa family reality show

Patok sa mga Instagram followers ng mag-asawang Melai Cantiveros at Jason Francisco ang post nilang series of videos and photos. May kinalaman ito sa kanilang travel sa South Korea.

Nagsimula sa stress ang pinagdaanan daw ni Melai bago sila makaalis hanggang sa mga adventure nila sa Korea.

May mga pumupuri na kahit daw nasa ibang bansa, hindi nakalimutan ng mga ito na mag-church. Hanggang sa mga nakakaaliw na caption ni Melai. Nandiyang pa-allowance raw niya sa mga follower nila ang larawan nilang mag-asawa.

Pati ang mga kapwa nila artista ay napapa-comment sa mga IG post ni Melai at naaaliw. Meron pang caption na kumpleto raw ang mga kasama niya. Mula senior citizen, PWD, kids, LGBT, husband. Sey pa niya, “So far, wala namang awayan in Jesus Name wag naman sana Lord.”

At ang isa sa pinaka-kwela, ‘yung mag-video si Melai at sabihin na, “Napaka-swerte ko sa mga kasama ko. Ito hindi siya pahirap, siguro sa maghapon na lakad namin, naka-20 times siya na stop sa ihi.”

Ang tinutukoy ni Melai ay ang nanay niya at gayundin ang dalawang anak.

Pero dahil sa mga post na ito ni Melai ng travel nila sa South Korea, bentang-benta ito sa mga netizen.

At sa Twitter nga, nag-trending si ‘Melai’ .Ang daming clamor at petition na please raw, bigyan ng family reality show ang pamilya nila. Napapamura pa ang iba sa mga comment dahil sa sobrang pagka-aliw.

“A petition for a reality show featuring the family of Melai and Jason t___ina yung tawa ko.”

“Tawang-tawa ako sa stories ni Melai shutaaaa Halp!”

“Dami ko tawa kay Melai aga-aga! Father of the fieldtrip daw ampotek Bahahahaha! Pakibigyan sila ng reality show pls!”

Naku, in fairness, bonggang ideya ‘to! Sana nga may makaisip na ipag-produce ang Francisco family ng reality show. (Rose Garcia)