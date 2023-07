Marami pang dapat pag-aaralan sa NPNE Prohibition Act

Kailangan munang timbangin nang husto ang pros and cons nitong panukalang No Permit, No Exam (NPNE) Prohibition Act.

Ang NPNE Prohibition Act o Senate Bil No. 1359 ay kasalukuyan pa ring pinag-aaralan ng mga senador kaya may panahon pa naman para timbangin ito nang husto.

Sa panig ng mga estudyante at magulang, ang panukalang ito’y tila malaking hulog ng langit. Maraming mahihirap na estudyante na nag-aaral sa mga pribadong eskuwelahan ang matutulungan nito kapag tuluyang nakalusot at naisabatas.

Malaking tinik din ang mawawala sa dibdib ng mga magulang dahil hindi na sila mangungutang sa kung sa kung saan-saan kapag dumarating ang examination period ng kanilang mga anak. Sa halip ay puwedeng magbayad na lamang sila kapag may pera na dahil sa pamamagitan ng NPNE Prohibition Act makaka-exam na ang kanilang anak kahit hindi pa bayad ng tuition.

Kaya naman winner talaga ang panukalang ito para sa panig ng estudyante at guro.

Pero kung ito’y hulog ng langit para sa panig na estudyante’t guro, para naman itong malaking tipak ng bato na babagsak at magiging pabigat sa panig ng mga eskuwelahan.

Ang tuition o matrikula na ibinabayad ng mga estudyante ay maikukumpara sa dugong dumadaloy sa ugat. Kapag nabarahan ang ugat at walang dumaloy, maaaring ma-stroke at mamatay ang isang tao. Ganun din po iyon sa mga eskuwelahan. Kung matatagalan ang matrikulang inaantay nila sa kanilang mga estudyante, wala po silang ipapasuweldo sa mga teacher, walang ibabayad sa kuryente, tubig at internet at upa sa eskuwelahan.

Kapag nagtagal ang ganitong sitwasyon, titiklop ang isang private school. Negosyo naman po talaga ang private schools hindi naman ito charity. Dahil meron namang tayong mga public schools.

At dahil pinili nating ipasok sa private school ang ating mga anak, responsibilidad nating bayaran ang kanilang tuition. Hindi naman namin sinasabing kapag naipatupad ang SBN 1359 ay malilibre na ang tuition, wala naman ganun. Pero ang siste po ay magiging pahirapan para sa eskuwelahan ang maningil ng tuition.

Kung kay kumare nga mahirap sumingil ng pautang, ganun din po ang mangyayari sa mga paaralan. Mahihirapan na silang sumingil lalo na kapag natapos na ang isang school year. Aminin man natin o hindi, talagang hindi lahat ng magulang ay mahusay magbayad ng tuition—ang iba ay nahihirapan dahil sa dami ng gastusin habang ang iba’y sadyang maganit magbayad.

Eh paano naman po ang gastusin ng paaralan? Pag nalugi ang isang school sa dami ng pautang sa tuition, magsasara ito. Handa ba ang gobyerno na ihanap ng trabaho ang mga apektadong private school teachers at iba pang empleyado ng eskuwelahan? Ang mga estudyanteng maaapektuhan, maililipat ba agad ng school?

Naglabas ng isang open letter ang malalaking grupo ng private schools sa bansa kamakailan para iparating ang mariing pagtutol SBN 1359. Ayon sa kanila, kapag hindi nagbayad sa tamang oras ang mga estudyante at magulang, masisimot ang kanilang pondo sa loob lamang ng dalawang buwan.

Sana ay ikonsidera din ng mambabatas natin ang puntong ito, ang panig ng mga private schools. Huwag sanang makapagpapogi lamang ay isasabatas natin ang isang panukalang maraming butas. Anumang anggulo natin tingnan, talo sa SBN 1359 ang private schools.

Kung nais ng mga mambabatas natin na tulungan ang mga magulang at estudyante, hindi po sa paraang papatayin naman natin ang mga eskuwelahan.

Bilang mambabatas, kailangan po nilang gumitna at maging balanse para maiwasan ang mga hindi magandang epekto na panibagong sakit ng ulo ng pamahalaan sa kalaunan. Pag-aralan munang mabuti ang advantages at disadvantage. Hanapin natin ang win-win solution.