Manny Machado, San Diego binokya Toronto Blue Jays

PUMITIK ng two-run single si Manny Machado, sapat para ihatid ang San Diego Padres sa 2-0 shuout win laban sa dinayong Toronto Blue Jays Miyerkoles ng gabi.

Nalusutan ng six hits sina Yu Darvish at tatlong relievers ng Padres pero nagawang ipreserba ang panalo.

Kumonekta ng two-out single sa fifth inning si Machado laban kay Blue Jays right-hander Jose Berrios.

Bumato ng six innings si Darvish para kolektahin ang back-to-back wins bilang starter.

Nagbigay ang right-hander ng four hits, three walks at naglista ng seven strike outs. (Vladi Eduarte)