Sino raw itong mataas na opisyal sa Malacañang na lantaran ang ginagawang paglalandi sa kanyang boss para matakpan ang reklamo ng korapsyon at anomalyang kinasasangkutan?

Kuwento ng impormante ni Mang Teban, swak sa Top 10 ng Bar exam itong government official na may ranggong undersecretary kaya magaling magmanipula at magpaikot ng tao.

Todo ang ginagawang pag-aasikaso ni Usec sa mga official function ng kanyang boss, kulang na lang ang HHWW o holding hands while walking. Sa sweetness nilang dalawa, aakalain mong mag-asawa sila. Naispatan din daw na hinihilot ni Usec ang likod ng kanyang boss, aba’y kulang na lang ang happy ending sa masahe.

Madalas daw na sumasakay si Usec sa VIP car ng kanyang boss, talagang astang misis ang galawan.

Alam kaya ito ng misis ng kanyang boss? Hindi pipitsugin ang misis ni boss dahil para itong diyosa. Ang kagandahan niya ay maihahalintulad sa langit bago pa man sumikat ang araw.

Pero tulad ng plot sa pelikula o teleserye, magaling dumiskarte itong si Usec kaya nade-deflect niya ang mga tsismis tungkol sa kanilang dalawa. Ginagamit daw nito ang mga notorious na vlogger para ituro na iba ang kinakalantari ng kanyang boss. Kumbaga, ginagawang decoy ang officemates para hindi siya ang mapagbintangan.

Kaya naman todo ang sipsip at paglalandi ni Usec, balak na pala siyang tanggalin sa puwesto dahil sa dami ng reklamo ng korapsyon at anomalya.

Napabalitang malakas ang loob ng nasabing Usec dahil nahulog na ang loob ng kanyang amo sa kanya, aba’y gamitan ba naman ng mga award-winning na landian in the Palace.

Ang huling tsika, nagmistulang tagapagtanggol niya ang kanyang amo sa lahat ng mga reklamo na nakakarating kay Presidente. Dahilan para makuha niyang itago ang mga kopya ng complaints sa kanya na ipinadala sa opisina nila.

Clue: Hindi masyadong kilala si Usec na may letrang S sa kanyang pangalan as in syinota.