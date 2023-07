Konti na lang tuktok na! EJ Obiena umangat bilang World No. 2

HINDI na napigilan ang Tokyo Olympian na si Ernest John “EJ” Obiena na tuluyang angking ang pagiging World No. 2 sa pole vault ranking matapos ang sunod-sunod na itinala nitong pagwawagi sa sinalihang internasyonal na mga kompetisyon.

“Good Morning Philippines,” post ng 27-anyos na si Obiena na sariwa pa sa pagwawagi ng gintong medalya sa 25th Asian Athletics Championships 2023 sa Bangkok, Thailand kung saan binura nito ang sariling record sa pgtatala ng bago niyang event record na 5.91 metro.

“Your very own skinny kid from Tondo, alumni of CKSC and UST, is now WORLD NUMBER TWO. Thank you to everyone who made this possible, and my deepest gratitude to those who went to war so that I could continue this dream. This is not just my accomplishment alone, but everyone’s,” sabi ni Obiena.

“Maraming salamat Pilipinas sa pagkakataon na iwagayway ang iyong diwa. This dreamer dares to dream,” sabi pa ni Obiena na kasalukuyang nasa Monaco, Monte Carlo.

Nananatili sa unang pwesto ang World at Olympic record holder na si Armand Duplantis ng Sweden na mayroong kabuuang 1,569 puntos.

Umakyat sa pangalawang pwesto si Obiena sa natipon nitong 1,432, habang nalaglag sa pangatlo si Christopher Nilsen ng USA na may 1,428 puntos.

Pang-apat si Sam Kendricks ng USA na may 1,352 at panglima ang dating Olympic gold medalist na si Thiago Braz ng Brazil na may 1,351 puntos. (Lito Oredo)