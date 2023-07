Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 21, 2023 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 8 Diversity, 6 Sartorial Elegance, 7 Hereos Of Caloocan, 4 Kanyon For Freedom

R02 – 8 Captain Det Det, 1 May Ten, 10 Katherine, 9 Silver Glow

R03 – 5 Lighting Bolt, 2 Double Rock, 1 Seven Of Diamond, 6 Honey Ryder

R04 – 1 Hombre, 4 KaBoom, 7 Lucky Noh Noh, 2 The Price Is Right

R05 – 10 Nards Bentetres, 9 Sun Dance, 6 Factorah, 8 Stand In Faith

R06 – 11 Double Happiness, 5 Tatler Story, 4 Kalanggaman Island, 2 Tears Of Joy

R07 – 12 Markee’s Angel, 6 Celebrity, 9 Arimunding Munding, 1 Victorious Passion

Solo Pick: Diversity, Double Happiness