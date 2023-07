Julie Anne pamatay sa kilig hugot kay Rayver

Punong-puno ng pagmamahal, pamatay sa kilig, ang birthday message ni Julie Anne San Jose kay Rayver Cruz, ha!

Ramdam na ramdam ang masidhing pagmamahal, at sabi nga, ang pagluhod na lang sa altar ng simbahan ang kulang, at puwede mo na talagang sabihin na ‘oo na, mag-asawa na sila’.

Heto nga ang kabog na kabog na mensahe ni Julie Anne kay Rayver:

“You are simply amazing in the greatest ways I can ever imagine and I’m so proud of you. The love and friendship we share, your willingness to walk through life with me, and the joy you bring to many are only few of the things I consider blessings because you are a beaming ray of light that makes everything a whole lot better.

“Today is extra special and we’re celebrating you. Happiest birthday to the man who makes my heart the happiest! May God grant you your heart’s desires and unlimited blissful days yet to come.

“I love you @rayvercruz!”

Oh, di ba? Nakakakilig, nakakalula ang pagmamahal ni Julie Anne kay Rayver. At siyempre, hindi rin nagpatalbog si Rayver, ha!

“Ikaw pinaka-magandang blessing na natanggap ko sa buhay ko. I love you so much my love thank youuuu!” sagot ni Rayver kay Julie Anne.

Eh, hirit pa ulit ni Julie Anne…

“@rayvercruz i love you so much see you later!”

Hindi nga matatapos ang palitan ng ‘I love you’ ng dalawa, ha!

Anyway, sa Monday ay makaka-chikahan ko sina Julie Anne at Rayver, at siyempre, siguradong bonggang eksena na naman ang mawi-witness namin.

Premiere night kasi `yon ng ‘The Cheating Game’ na ngayon pa lang ay marami na ang interesadong manood, dahil sa kakaibang kuwento at role ng ginampanan nina Julie Anne at Rayver, kasama sina Winwyn Marquez at Martin del Rosario, sa direksiyon ni Rod Marmol. ((Dondon Sermino)