Ivana binida ang bagong pinapatayong haybol

In all fairness masinop talaga si Ivana Alaawi sa kanyang mga kinikita bilang artista and vlogger. Sa latest vlog niya ay ibinida niya ang bahay na kanyang pinapatayo.

May mga nagsabing mukhang naghahanda na raw ang vlogger-actress para sa pagkakaroon ng sariling pamilya.

“Parang hindi siya kasya hahaha. Kasi ano, I designed it really for me na solo lang doon so siguro pag nag-asawa, lipat kami,” sagot ni Ivana nang makapanayam namin siya sa naganap na contract signing niya sa ABS-CBN at Star Magic.

Ano ang hitsura ng kanyang pinapatayong bahay?

“’Yung gusto ko puti at saka kahoy and then mahilig ako sa glass so everything is glass and curve. ’Yun yung aking insipirasyon and ’yun malaking closet kasi ako lang naman titira,” sey niya.

Tungkol sa teleserye, nilinaw niya na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na magiging parte siya ng hit teleseryeng ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

“Parang hindi yan na-mention sa akin. Iba po nakalatag for me,” paglilinaw niya.