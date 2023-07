Higit 50 kilo ng ‘frozen meat product’ kinumpiska sa NAIA

Kinumpiska ng mga opisyal ng Bureau of Animal Industry (BAI) ang may 51.5 kilo ng iba’t- ibang ‘processed meat product’ sa dalawang pasahero nang dumating­ ang mga ito sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) mula Indonesia kahapon.

Dumating ang dalawang pasahero sa NAIA Terminal 1 sakay ng PAL flight PR-536 ng alas-siyete nang umaga kaha­pon.

Sa ulat, hinarang ni Bureau of Customs (BOC) examiner Norman Penaflor ang dalawang pasahero nang makita ang mga dala nilang hotdog, marinated na chicken nuggets at iba pang processed meat products at saka itinurn-over ito sa BAI.

Wala umanong maipakitang certificate at import permit sa dalang mga produkto na mahigpit na ipinagbabawal na makapasok ng Pilipinas dahil sa pinangangambahang sakit na dala nito.

Dadalhin sa pasilidad ng BAI ang mga kinumpiskang processed meat product para sa disposal.

Samantala nasa 4.1 kilo ng sari-saring halaman ang kinumpiska ng Bureau of Plant industry (BPI) sa NAIA na dala ng isa pang pasahero mula Jakarta, Indonesia sakay ng PAL flight PR-536 na lumapag sa NAIA terminal 1. (Otto Osorio)