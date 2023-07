Heaven milyon ang pinautang sa dating dyowa

rose Hindi lang pala si Andrea Brillantes ang young actress na gumastos ng malaki para sa dyowa pati rin si Heaven Peralejo.

Sa naganap kasi na media conference ng bagong romance drama anthology ng TV5 at Viva na ‘For the Love’ ay nakuwento ni Heaven na nagpautang siya ng halos isang milyong Piso sa kanyang ex-boyfriend.

“Ginastusan ko. Pinautang ko,” sey ni Heaven.

Hanggang ngayon daw ay hindi pa siya nababayaran nito at iniisip na lang daw niya na charity.

“Ganun talaga kapag nagmahal pero baby pa kasi ako noong mga panahong iyon, batang-bata pa kaya all-out talaga.

“Pero ngayon, hindi ko na nire-regret, kinailangan niya ’yun ng mga panahon na iyon. Kung hindi pa niya naibalik, eh ’di God bless na lang talaga.”

May mensahe pa ba siya sa ex niya na umutang sa kanya?

“Wala na, tapos na rin po yun at saka gusto ko na rin mag-move forward, alam niyo yun. There are so much things in life to be more, para to be focused pa,” sagot niya.

Kahit hindi naging maganda ang karanasan na ‘yun ay handa na raw siyang umibig ulit.

Well, maswerte naman si Heaven sa partner niyang si Marco Gallo dahil hindi raw siya pinagagagastos nito .Pinagluluto at dinadalhan pa siya ng food.

Pero nanliligaw na ba sa kanya ang binata?

“Parang hindi naman, parang thoughtful lang siya,” sagot ni Heaven

Sey naman ni Marco ay gutom lang si Heaven kaya dinadalhan niya ito ng pagkain.

Anyway, todo ang pag-build up ng Viva sa kanila bilang love team .Bibida sila sa isa sa mga episode ng ‘For the Love’ na mapapanood tuwing Sabado, 3:20 PM, simula July 29 sa TV5.

Gagawin din nila ang pelikulang ‘The Ship Show’.

Bonggels!